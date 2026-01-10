■バレーボール 全日本高校選手権男女準決勝（10日、東京体育館）【一覧】2025年度バレーボール男子日本代表43人 石川祐希、郄橋藍、西田有志が順当に選出 春高MVP川野琢磨ら11人が初男女の準決勝が行われ、明日11日の決勝カードが決定した。男子は4連覇を目指す駿台学園（東京）が清風（大阪）にフルセット（23ー25、25ー23、21ー25、25ー19、13ー15）の末敗れ準決勝敗退。清風は7大会ぶりの決勝進出。東山（京都）が雄物