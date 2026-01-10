大分市の中学校の生徒が、別の生徒に暴行している動画がSNS上で拡散された問題について、10日、中学校で保護者説明会が行われました。この問題をめぐっては9日、大分市教育委員会が会見を開き、動画は大分市立の中学校の校舎内で、授業の間の休憩時間に、生徒が教育用のタブレットで撮影したものであると説明しました。こうした中で、10日、中学校では保護者説明会が開かれました。出席した保護者によりますと、説明会は学年別に開