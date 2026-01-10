あけましておめでとうございます。 昨年はなかなか実家に帰省ができず、ポンタに直接会える機会が少なかったです。 その代わりと言ってはなんですが、両親から送られてくるポンタの写真や動画で、スマホの容量がどんどん埋まっていきました。 元気そうな様子や、相変わらずのマイペースな姿を見るたびに、会えなくてもちゃんと身近に感じられて嬉しくなります。今年も画面越しにポンタ成分を補給していきたいです。笑