昨年夏にイニゴ・マルティネスが退団して以降、バルセロナでは左利きのセンターバックがいない。そのためデコSD(スポーツディレクター)をはじめとしたクラブ首脳陣にとって条件に合致する選手の獲得が急務となっていて、既にニコ・シュロッターベック(ボルシア・ドルトムント)、アレッサンドロ・バストーニ(インテル・ミラノ)らの名前が獲得候補として現地メディアの間で取り上げられている。こうした中、スペイン紙『Sport』はト