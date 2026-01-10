今年夏に開催される北中米ワールドカップへの出場をめざしているが、所属クラブで十分な出場機会を得られていない。そのような選手にとって今月の冬の移籍市場は現状を打開するための貴重な機会となる。ニクラス・フュルクルクも、再起のために移籍を決断した選手の一人だ。このドイツ人ストライカーは2022-23シーズンにブンデスリーガで得点王のタイトルを獲得し、2024年夏にボルシア・ドルトムントからウェストハムに移籍した。