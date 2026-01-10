度重なる怪我に苦しみ、昨夏にアーセナルとの契約を解除した日本代表DF冨安健洋。2026W杯への復活が期待される中、復帰の場所に選んだのがオランダの名門アヤックスだった。冨安は昨年12月にアヤックスと契約を結んでおり、気になるのがデビュー時期だ。すでに冨安はチームトレーニングに合流しているが、オランダ『Voetbal Primeur』はアヤックスのサポーターから早くも冨安の実力を高く評価する声が挙がっていると伝えている。SN