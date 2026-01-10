ドミニク・ショボスライ(リヴァプール)やベンヤミン・シェシュコ(マンチェスター・ユナイテッド)など、ライプツィヒはこれまで数多くのトッププレイヤーを輩出してきた。そして今、彼らに続く存在としてヤン・ディオマンデに注目が集まっている。コートジボワール生まれで現在19歳のディオマンデは、2022年にアメリカに移住。その後スペインのレガネスを経て昨年夏にライプツィヒに加入し、抜群のスピードとテクニックを武器に今シ