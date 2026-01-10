任期満了に伴い今年3月に行われる石川県知事選挙。出馬を表明している現職と新人の2人が10日、それぞれ金沢市内で事務所開きを行いました。現職・馳浩氏の事務所開きには、支援者らおよそ630人が集まりました。馳 浩氏「私はやる気満々です。2年前の1月1日から1日も休んでいないが、見てください。高市さんより元気いっぱいです」馳氏は復興公営住宅の入居後3年間の家賃全額補助や、県が被災市町の業務を肩代わりする施策など2期目