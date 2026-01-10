発達する低気圧の影響で10日の石川県内は各地で強風に見舞われました。気象台は11日から12日にかけて警報級の大雪が見込まれるとして、警戒を呼びかけています。10日の石川県内は各地で風が強まり、金沢では午後4時に最大瞬間風速16・1メートル、輪島でも午前10時すぎに12・3メートルを観測しました。11日からは強い冬型の気圧配置となり、12日にかけて平地でも大雪となるところがある見込みです。11日午後6時までの24時間に降る雪