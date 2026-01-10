青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林の“ポニーガール”姿が話題になっている。「ぶじに、年を越せたようです！今年の目標は『温故知新』です！明けましておめでとうございます」と１０日までに自身のインスタグタムを更新した王林は、９日に放送されたＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」出演時のオフショットを公開。大人な雰囲気のタイトワンピに可愛らしい馬の耳のカチュー