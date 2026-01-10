サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。ブラジル、クルゼイロＥＣから期限付き移籍で加入したＦＷテヴィスは自身初めての国外クラブへの移籍。「海外でプレーすることを神様に願っていた。実現できて非常にうれしいですし、あとは自分で未来を切り開いていくだけ」と力強く語った。横浜ＦＭへの加入は「この伝統あるクラブからオファーが来た時にすぐに行くと返事した」と即決。「クラブ、ファン・