◇NTTラグビーリーグワン1部第4節埼玉37―22静岡（2026年1月10日埼玉・熊谷ラグビー場）静岡は新年初戦を落とし、3連敗となった。0―5の前半22分にラインアウトを起点にCTBセミ・ラドラドラ（33）のトライで追いつき、直後に今季初出場のSOサム・グリーン（31）のゴールで勝ち越し。前半39分にはインタセプトを起点に、WTB奥村翔（27）のトライを決め、15―8で前半を折り返したが、後半に反則で一時退場者を出すとともに、