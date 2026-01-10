１０日放送のＴＢＳ系報道番組「報道特集」（土曜・午後５時半）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したほか、ベネズエラ産原油を無期限で管理すると発表したこと、トランプ米大統領が６６の国際機関から米国が脱退するよう指示する大統領覚書に署名したことなどを報じた。これについて、日下部正樹キャスターは「ベネスエラに対するトランプ大統領の発言はコロコロ変わっていて、でも結局のとこ