山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山林火災は、１０日も朝から消火活動が行われたが、鎮圧には至らなかった。上野原市消防本部などによると、１０日午前１０時時点の焼損面積は約１６・７５ヘクタール。その後、強い風の影響で延焼した範囲がさらに広がった可能性があるという。麓の集落まで約５０メートルに迫っていた火の手は弱まり、民家に燃え移る可能性は低くなったという。