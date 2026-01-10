大阪府岸和田市で、警察官を車のボンネットに乗せたまま走行し逮捕された男が、「無免許運転がばれるので逃げた」と供述していることが新たに分かりました。無職の久保泰範容疑者は今月7日、岸和田市の商店街で警察官を車のボンネットに乗せたまま走行し、殺害しようとしたなどの疑いで10日に送検されました。700メートルほど走り、警察官を振り落として逃走した久保容疑者は、運転免許を取り消されている状態で、警察の調べに対し