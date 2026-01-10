オリックス・宮城大弥投手が自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。お相手は同学年で、同じ沖縄出身の一般女性。２０２５年１２月末ごろに婚姻届を提出していた。背番号の１８が入った青とピンクのシーサーがかわいく並んだ写真などを投稿。新年のあいさつとともに「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご声援をよろし