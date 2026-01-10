村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』が舞台化。出演する森田望智さんは今回が初舞台です。クリエイティブな現場で、刺激的な毎日を過ごしています想像力を掻き立てる美術にアーティスティックな衣装。照明や映像を駆使し、そこに独創的な振付を加え、ファンタジックで美しく、ユニークな世界を舞台上に立ち上げるフィリップ・ドゥクフレ。世界から評価を受ける演出・振付家が、異なるふたつの異世界で展開さ