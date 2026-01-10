モデルでタレントのゆうちゃみが1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。キュッと引き締まったウエストあらわな衣装でランウェイを闊歩すると、その圧巻の全身スタイルに絶賛の声が寄せられた。【映像】ゆうちゃみの引き締まったウエストに驚きの声イベントも終盤に差し掛かった「【REMAKE FASHION STAGE】