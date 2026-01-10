グラビアアイドルの佐野なぎささんが、週刊SPA!1月13・20日新春合併号（扶桑社）に登場しました。同誌の人気連載「グラビアン魂」が選ぶ「グラビアン魂アワード2025」にて、リリー・フランキー大賞を受賞した記念撮り下ろしグラビアが掲載されています。【写真】VじゃなくてUネック？Hカップグラドル佐野なぎささんが清楚コーデを脱いだら…リリーが「顔とおっぱいのバランスも素晴らしいし、なにより雰囲気がいい」と絶賛した佐