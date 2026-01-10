ヤクルト4位の増居は入寮の際にB'zとイコラブ野口さんのタオルを持参ヤクルトのドラフト4位・増居翔太投手（トヨタ自動車）が“推し”への思いを爆発させた。7日に埼玉県戸田市内の寮に入寮。球団公式YouTubeが公開した映像では、B’zとアイドルグループ「＝LOVE」の野口衣織さんのタオルを手にしており、ファンが「増居投手、推しのイコラブのこと掘られて照れてるのカワイイ」などと注目している。寮に大切な2枚のタオルを持