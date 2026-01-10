西武育成ドラフト2位の今岡拓夢内野手（18）＝鹿児島・神村学園高＝が10日、この日全国高校サッカー選手権で決勝進出を決めた同校男子サッカー部にエールを送った。男子サッカー部で主力として活躍するDF中野陽斗主将、FW倉中悠駕、徳村楓大、準決勝で同点ゴールを決めた日郄元とはクラスメートだ。高校では普段から仲良くしていることもあり「毎試合結果を気にしています。同じクラスの仲間がこうして国立の舞台に立っ