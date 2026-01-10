中高生を対象にした金融経済教育セミナー（読売新聞社、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど共催）が１０日、東京都内で開かれた。持続可能な社会をつくる上で経済活動がどのような役割を果たしていくか考えるのが狙いで、１０校から計約１２０人の生徒が参加した。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の体験教室では、タブレット端末を使ったゲームが行われ、生徒たちは社会や環境に配慮した消費や投資が最後には自分の利