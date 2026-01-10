女子プロレスのスターダムは10日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEWYEARSTARS2026inKORAKUENDAY1」を行った。昨年12月29日の両国国技館大会でプロレス再デビューしたフワちゃんが第1試合に登場した。師匠の葉月とタッグ戦で金屋あんね、コグマ組と対戦。フワちゃんが先発。エルボーやドロップキックと力強く技を繰り出す。コグマの3連続プレスにカウント2ではね返す。5分すぎ、葉月とタッ