タレント小島瑠璃子（32）が10日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。許せないものを明かした。MCのサバンナ高橋茂雄から「怒りってあるタイプ？」と聞かれ「機嫌のアップダウンはない。でも怒りはありますね」と切り出した。「においに関しては、許せないんですよ。どういうにおいでも強いのがダメなんですよ。香水とか硫黄とか。香水の強い方が電車で隣になると、感じ悪くならないよ