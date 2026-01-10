中国政府が、日本向けのレアアース輸出を規制する措置を発表したことを受けて、中国企業から日系企業に対して、「レアアースの輸出を取りやめたい」と連絡が来ていることがわかりました。関係者によりますと、今月6日、中国商務省が軍民両用品の輸出規制を発表したことを受け、レアアースを取り扱う中国の輸出業者からすでに締結した契約をめぐり、「輸出を取りやめたい」などと連絡があったということです。通知を受けた日系企業