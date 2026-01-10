Ｊ１川崎は１０日、川崎市内で２０２６特別シーズン新加入選手会見及びクラブ創設３０周年記念事業発表会見を行った。この会見の中で、クラブＯＢで元日本代表ＭＦの稲本潤一氏（前・川崎Ｕ―１８コーチ）が新ＦＲＯ（フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー）に就任することが発表された。稲本氏は２０１０〜１４年に川崎でプレーした。初代ＦＲＯの中村憲剛氏は今季から、トップチーム・デベロップメントコーチに就任し