７日、湖南省卡瑪楽器製造の研究開発ラボで、ギターの表板と裏板の振動を観察する研究者。（寧郷＝新華社記者／薛宇舸）【新華社長沙1月10日】中国湖南省寧郷市の楽器メーカー、湖南省卡瑪（カマ）楽器製造はここ数年、音響学の研究を通じてギターの音の振動周波数を可視化し、革新的なスマート設備の導入で生産時に生じる誤差を最小限に抑えることで、品質の均一化を実現している。同社のギター年間生産量は現在、1