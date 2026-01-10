昨年は春夏の甲子園に出場した健大高崎（群馬）が9日、高崎市内のグラウンドで練習を公開した。俊足で駆け、好打と長打を打ち分け、広大な守備範囲を誇る。世代屈指の外野手としてプロ注目の石田雄星主将（2年）は「新チームになっての敗戦（秋季群馬大会準々決勝敗退）が凄く悔しかった。選抜甲子園に出ることができず、心に穴が空いたような感覚。その悔しさを燃やして夏に向けてのトレーニングに充てています」と心境を明か