お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。女優・北川景子（39）とのツーショットを公開した。「景子ちゃん、いつもありがとう」と書き出し、北川とのツーショットを公開。「素敵な友達と何気ない話して美味しいもの食べて、おかげさまで良き40代を迎えられそうです」とつづった。2人の前には大きなタイがデコレーションされたケーキがあり、ハッシュタグで「めで鯛ケーキ」と付け加えた。イ