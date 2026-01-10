お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。飛行機内で“気が休まらなかった”エピソードを明かした。【写真】「席に座って左をみたら…」鬼越・金ちゃん、機内の様子投稿で「福岡から帰りの飛行機、席に座って左をみたらFUJIWARAの原西さん右をみたら華大の華丸さんでした」と説明。「大先輩に挟まれて気が休まりません」と緊張した様子をつづった。さらに「なぜかこのタイミングで