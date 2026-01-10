日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が６日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「子離れ」。５人の子の父である俳優・杉浦太陽は親子ゲンカで、長男が家出した日のことを振り返った。杉浦は「僕、長男とつながってますよ。位置情報。長男、中３なんですけど、思春期で。親子ゲンカとかしたりするんですよ。そしたら、位置情報を切られて家出したりするんです」と苦笑した。