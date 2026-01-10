FC大阪は10日、MF夏川大和の交通事故を発表した。クラブ公式サイトによると、事故が発生したのは7日で、場所は東大阪市内。夏川が運転する車両が店舗の駐車場へ右折入庫するため待機していたところ、対向車線を走っていたバイクが前方の車両を追い越す際、夏川の車両と接触したという。事故発生後は速やかに警察へ届け出を行い、現在は保険会社などを通じて対応中。現時点でバイクの運転手、夏川ともに怪我はないとしている