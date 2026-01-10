―人口世界一の巨大市場に大手から中小企業まで続々進出、経済・安保分野で協力本番へ― 2026年は インドに一段と注目が集まる年となりそうだ。国際通貨基金（IMF）の最新予測によると、同国の名目GDP（国内総生産）は今年、日本を上回り世界第4位に浮上する。29年にはドイツも追い越し第3位へ更にランクアップする見通しだ。人口規模で23年に中国を抜いて世界一となり、豊富な労働力が経済成長を促す人口ボー