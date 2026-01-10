プロ野球・オリックスの宮城大弥投手が10日、自身のSNSを更新。結婚を発表しました。宮城投手は自身のインスタグラムに、オリックスのユニホームを着用したデザインのシーサーの置物の写真や、イラストなど4枚の写真を掲載。新年の挨拶とともに「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です。これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお