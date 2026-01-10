日本人女子の名タッグが王座から陥落。仲間割れや闇落ちなどさまざまな憶測が飛び交うなか、すべてを払拭する“元王者チーム”の絆を強調した投稿が注目を集めている。【画像】華やか衣装→“雅なカブキ”へ…美しいビフォアフ写真WWEスーパースターのカイリ・セインが自身のXを更新。先週のWWE『RAW』で、アスカとの名タッグ、カブキ・ウォリアーズがリア・リプリー＆イヨ・スカイに女子タッグ王座を奪われ陥落。昨年秋から続