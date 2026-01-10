都内での110番通報の件数は去年、過去最多でした。こうした中、「110番の日」のきょうタレントの本田紗来さんが110番通報の適切な利用を呼びかけました。【画像】通信指令本部の一日本部長に就任した本田紗来さん本田紗来さん「110番、警視庁です。事件ですか、事故ですか」本田紗来さんは、都内全域の110番通報を受ける通信指令本部の一日本部長に就任しました。警視庁によりますと110番通報の件数は、去年、214万9203件に