バレーボールの大同生命SVリーグは10日、広島県立総合体育館などで行われ、男子はサントリーが広島Tに3―0で快勝し、18勝目（1敗）を挙げた。大阪BはV北海道を3―0で下し、15勝4敗とした。女子はNEC川崎が東レ滋賀に3―1で勝って19勝2敗。大阪MはSAGA久光を3―1で破り、16勝目（7敗）を挙げた。SAGA久光は16勝5敗。