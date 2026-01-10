【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は、英誌エコノミストが9日公開したインタビューで、米国からの軍事支援を段階的に削減する意向を表明した。米国はイスラエル最大の支援国だが、パレスチナ自治区ガザでの戦闘を巡りイスラエル支援に米国内でも批判が強まっていることに配慮したとみられる。イスラエルは年間38億ドル（約5900億円）の軍事支援を米国から受けている。地元紙によると、イスラエルの国防予算の15％