2026年はスマートグラスがブレイクする年になるかもしれません。たとえば、グーグルは独自OSのAndroid XRとAIアシスタント「Gemini」を搭載する本格的なスマートグラスの年内発売を予告したことでちょっとした話題を呼びました。 そんな期待が高まる中、中国のテック系スタートアップであるXREAL（エックスリアル）から、エンターテインメント体験の向上を目指した新しいスマートグラス「XREAL 1S」が発売されます。1月下旬予定