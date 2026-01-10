ACIDMANが、2026年3月11日(水)に15度目となる＜LIVE in FUKUSHIMA＞を開催する。＜LIVE in FUKUSHIMA＞は、ACIDMANが東日本大震災の翌年の2012年より毎年3月11日に福島県で行なっているライブ。収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付される。チケットのオフィシャルファンクラブサイト「ACIDMAN MOBILE」先行およびオフィシャル先行受付は本日よりスタート。また、4月から全国11公演を廻る全国ツアー＜ACIDMAN LIV