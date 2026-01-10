Hi-STANDARDがミニアルバム『Screaming Newborn Baby』収録曲より「A Ha Ha」のミュージックビデオを公開した。「A Ha Ha」は、Hi-STANDARDらしいユーモアがふんだんに盛り込まれた楽曲だ。これまでも「FIGHTING FISTS, ANGRY SOUL」、「TEENAGERS ARE ALL ASSHOLES」、「You Can’t Hurry Love」でユーモラスなミュージックビデオを公開してきたが、今回もハイスタならではの遊び心が炸裂した作品に仕上がった。楽曲「A Ha Ha」は