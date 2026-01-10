◇ラグビー◆リーグワン第４節埼玉パナソニックワイルドナイツ３７―２２静岡ブルーレヴズ（１０日・熊谷ラグビー場）埼玉パナソニックワイルドナイツはホームで静岡を３７―２２で下し、開幕４連勝で首位をキープした。前半はスクラムで押し込まれ、リードを許したが、後半は相手のミスを見逃さずに連続５トライを決めて圧倒した。帝京大出身の新人のＳＨ李錦寿（２３）は後半１５分にリーグ初トライを決めた。金沢篤監督（