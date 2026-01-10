MHRJ（読み：マハラージャン）が、5ヶ月連続リリース企画の最終第5弾となる新曲「全裸」を、2026年1月11日（日）に各種音楽配信サービスにてリリースする。本作はキャッチーなパンチラインが次々と飛び出すポップでエネルギッシュな楽曲であり、5ヶ月にわたって展開されてきた連続リリース企画のラストを象徴的に飾る1曲。2026年のテーマとして“全裸で世界平和を祈願する”を掲げ、「余計なものを脱ぎ捨てた時、人は初めて対等に