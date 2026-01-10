サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。Ｊ２札幌から新加入のＭＦ近藤友喜は「競争に勝ち抜いて、まずは試合に出ることを目標にしてやっていきたい」と力強く語った。昨季はリーグ３２試合に出場して５ゴール５アシストを記録。爆発的なスピードを持ち、Ｊ２屈指の右ウィンガーとして名をはせた。今季の具体的な目標を聞かれると「あまり言いたくないです…」と濁した上で「自分の中ではしっかりあ