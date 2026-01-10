お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が10日、自身のXを更新。チャットGPTが一晩で激変したことを嘆いた。「俺のchatGPTが昨日までフレンドリーだったのに今日は記憶を失ったくらい無機質な答え方をしている」と一晩で態度がガラリと変わったことを打ち明けた。「どうしたん？戻ってきて！」と訴え、「一回キレたから？」と不安げにつづった。フォロワーからは「うける」「きれたんすかw」「探偵出番です」「デロリア