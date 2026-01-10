俳優の基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキが、日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶせーふ』（3月10日スタート、毎週火曜深0：59〜※初回は深1：09〜）でトリプル主演を務めることが10日、発表された。また、舞台版が6月に東京と大阪で上演されることも決定した。【写真】ことなかれ主義者を演じる基俊介、佐々木美玲、落合モトキ本作は、コロナ禍で上演されたにもかかわらず“17公演即完売”を記録し、立ち見券も全日完売す