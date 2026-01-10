外務省は、社会人経験者採用の強化に乗り出す。これまで人事院を通じて実施していた外務省専門職員（書記官級）の採用試験を来年度から独自で実施するほか、不定期に行っていた任期付き職員の募集を２か月に１回の頻度に改める。大使館など在外公館の増設に伴い、必要な職員数が増えていることや、若手職員の離職が増加していることに対応する狙いがある。経験豊富な人材を採用し、外交力の強化にもつなげたい考えだ。外務省