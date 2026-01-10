元AKB48でタレントの河西智美（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ラブ上等って感じの写真じゃない？笑」とした水着ショットを公開した。【写真】「ラヴ上等！」ヒョウ柄を着こなす河西智美投稿で、「ラブ上等って感じの写真じゃない？笑」と、Netflixで配信中の『ラヴ上等』をからめてコメント。「恋リア大好き勢なので例に漏れずどハマり」「みんな個性豊かで可愛くて、、私は、つーちゃんと綺麗ちゃん推し」「いや