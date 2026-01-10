気象台は、午後7時24分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。また波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 10日19:24時点沿岸では、暴風や高波に