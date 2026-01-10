オリックスの宮城大弥投手が１０日、自身のインスタグラムを更新。背番号１８のオリックスのユニホームを着た一対のシーサーの写真や、新郎新婦のイラスト画像などともに「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です」と報告した。「これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と記した。投稿には同僚の西川龍馬